Глушаков — о Суперкубке: женский футбол развивается, четыре года назад всё было по-другому
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Денис Глушаков высказался о женском футболе перед матчем за Суперкубок России, в котором встречаются женские команды «Зенита» и ЦСКА.
«Женский футбол развивается, в любом случае есть ажиотаж, публика собирается. Четыре года назад если вспомнить — это земля и небо, всё было по‑другому. Сегодня Суперкубок, люди подсоберутся — но ожидал, что будет побольше», – сказал Глушаков в эфире «Матч Премьер».
Матч за Суперкубок проходит на «ВЭБ Арене». Напомним, в этом сезоне ЦСКА и «Зенит» встречались в матче Суперлиги. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, а красно-синие занимают второе место. Их разделяет одно очко.
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