«Зенит» — ЦСКА: стали известны составы команд на матч женского Суперкубка России

Сегодня, 17 июня, пройдёт матч в рамках Суперкубка России, в котором встретятся «Зенит» и ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Главным арбитром встречи назначена Вера Опейкина (Сочи). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. Стали известны стартовые составы команд.
Стартовые составы:
«Зенит»: Воскобович, Лазаревич, Куропаткина, Цыбутович, Симановская, Поздеева, Якупова, Гживиньска, Пантюхина, Диаш, Семёнова.
ЦСКА: Ананьева, Дамьянович, Онгене, Смирнова, Петрова, Ордега, Коваленко, Плешкова, Алексеева, Черномырдина, Братко.
Напомним, в этом сезоне ЦСКА и «Зенит» встречались в матче Суперлиги. Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:0. Команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, красно-синие занимают второе место. Их разделяет одно очко.
- 17 июня 2023
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