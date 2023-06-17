Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболистка «Зенита» Якупова: спасибо родителям Гриченко за такую дочку

Футболистка «Зенита» Якупова: спасибо родителям Гриченко за такую дочку
Лина Якупова
Комментарии

Футболистка «Зенита» Лина Якупова поделилась эмоциями после победы в матче за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые победили московский ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти).

«У меня гемоглобин после победы сразу поднялся. Но, если честно, пенальти – это очень нервно. Юлечка (Гриченко) – это просто… Я тебя люблю! И её родителей тоже очень любим. Спасибо за такую дочку», — сказала Якупова в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в сегодняшнем матче за Суперкубок первый тайм прошёл без забитых голов. На 71-й минуте игры «Зенит» открыл счёт после удара Екатерины Пантюхиной, однако через восемь минут красно-синие восстановили равновесие — отличилась Екатерина Братко. В серии пенальти точнее оказались футболистки «Зенита» — 5:4.

Материалы по теме
«Зенит» победил ЦСКА в женском Суперкубке России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023