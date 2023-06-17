Футболистка «Зенита» Якупова: спасибо родителям Гриченко за такую дочку
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Футболистка «Зенита» Лина Якупова поделилась эмоциями после победы в матче за Суперкубок России, в котором сине-бело-голубые победили московский ЦСКА (1:1, 5:4 по пенальти).
«У меня гемоглобин после победы сразу поднялся. Но, если честно, пенальти – это очень нервно. Юлечка (Гриченко) – это просто… Я тебя люблю! И её родителей тоже очень любим. Спасибо за такую дочку», — сказала Якупова в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в сегодняшнем матче за Суперкубок первый тайм прошёл без забитых голов. На 71-й минуте игры «Зенит» открыл счёт после удара Екатерины Пантюхиной, однако через восемь минут красно-синие восстановили равновесие — отличилась Екатерина Братко. В серии пенальти точнее оказались футболистки «Зенита» — 5:4.
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