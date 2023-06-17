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Владимир Быстров зашёл в раздевалку женского «Зенита» после Суперкубка России

Бывший российский футболист Владимир Быстров зашёл в раздевалку женского «Зенита» после победы сине-бело-голубых в Суперкубке России.

Фото: «Матч ТВ»

«Надо просить двойные премиальные. Двойные должны быть. Где руководители клуба?», — сказал Быстров, обращаясь к футболисткам.

Основное время матча завершилось вничью — 1:1. Первый гол сине-бело-голубые забили усилиями Екатерины Пантюхиной на 71-й минуте. Через восемь минут счёт сравняла Екатерина Братко, отличившаяся после розыгрыша углового. В серии послематчевых одиннадцатиметровых сильнее оказался «Зенит» (5:4).

На этом матче впервые в истории российских соревнований по футболу среди женских команд использовалась система VAR. Судья VAR — Анастасия Пустовойтова (Москва). AVAR — Екатерина Курочкина (Московская область).