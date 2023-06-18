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Нидерланды — Италия. Прямая трансляция
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Вадим Шпинёв: храним молчание по ситуации с Миранчуком, всё будет хорошо

Вадим Шпинёв: храним молчание по ситуации с Миранчуком, всё будет хорошо
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Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинёв высказался по поводу возможного будущего футболиста в преддверии трансферного окна.

«Никаких новостей по поводу Миранчука нет. Пока храним молчание. Не комментируем и не говорим ничего по ситуации. Всё будет хорошо», — приводит слова Шпинёва «РБ Спорт».

Сезон 2022/2023 россиянин провёл в аренде в «Торино». Алексей показал хорошую игру, сыграв за туринский клуб 31 матч во всех турнирах, где отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами.

Миранчук принадлежит «Аталанте». Клуб из Бергамо приобрёл игрока в в 2020 году, заплатив € 14,5 млн. За два сезона игрок не смог закрепиться в основе команды. По сообщениям инсайдеров, «Торино» готов выкупить игрока у команды тренера Джан Пьеро Гасперини.

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