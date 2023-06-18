Зарема Салихова: Айртона называли бегунком, а он сыграл за сборную Бразилии. Рада за него

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о дебюте экс-защитника красно-белых Айртона Лукаса за национальную сборную Бразилии.
«Я всегда особенно радуюсь за игроков и тренеров, которые подвергались критике во время выступлений за «Спартак». Айртон, которого называли бегунком, вчера провёл полный матч за сборную Бразилии. Хочется пожелать ему играть в сильном клубе.
Он очень лояльно поступил по отношению к «Спартаку», не прервав контракт, а дав возможность заработать на трансфере», – приводит слова Салиховой Metaratings.
Айртон дебютировал за сборную в субботу, 17 июня, в товарищеском матче с Гвинеей (4:1). Защитник вышел на поле в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.
Напомним, весной прошлого года года Айртон ушёл в аренду во «Фламенго». В январе «Спартак» продал футболиста в бразильский клуб.
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