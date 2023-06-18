«Последний шанс для отморозка». Быстров прокомментировал переход Ивана Игнатьева в «Сочи»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал переход Ивана Игнатьева в «Сочи».
«Последний шанс для отморозка.
Ваня всё искал-искал лучшие условия для своей карьеры после ухода из «Краснодара», но так и не смог найти себе никакие источники вдохновения. Ну вот ничего человека не цепляло — только грязь, скандалы, тусовочки. Короче, был замечен везде, кроме футбола. Но хочу напомнить, что оттянуться и отдохнуть с кайфом — вообще как бы не основная функция футболиста, между прочим. Для тех, кто в танке (обращаюсь к Ивану, в частности) — надо ежедневно тренироваться, работать над собой и полностью отдаваться своему делу. Только в таком случае будут хоть какие-то успехи в нашем замечательном виде спорта.
Посмотрим, что получится в «Сочи». Но если продолжать ставить околофутбольные ништяки во главу угла, то ничего путного не произойдет не только в «Сочи», но и вообще нигде.
P.S. Отличный пример того, как можно из перспективного, одарённого футболиста в очень короткие сроки превратиться в нечто позорное. Кандидатура для ток-шоу просто идеальная», — написал Быстров в своём телеграм-канале.
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16:20Иван Игнатьев перешёл в «Сочи» Эксклюзив
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