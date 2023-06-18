Иван Игнатьев перешёл в «Сочи»

Иван Игнатьев стал игроком «Сочи». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Нападающий выступал за «Локомотив» в сезоне-2022/2023. В розыгрыше Российской Премьер-Лиги минувшего года он провёл 20 матчей, забил пять голов и отдал две голевые передачи.
«Локомотив» завершил сезон на восьмом месте, набрав 45 очков в 30 матчах. На счету железнодорожников 13 побед, 11 поражений и шесть ничьих.
«Сочи» по итогам сезона оказался на 10-м месте с 38 очками: клуб одержал 11 побед, потерпел 14 поражений и пять раз сыграл вничью.
Игнатьев перешёл в сочинский клуб на правах свободного агента. По версии портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 1.2 млн.
Всего на счету нападающего 164 матча за карьеру, 67 голов и 11 голевых передач.
- 18 июня 2023
-
17:25
-
17:05
-
16:45
-
16:42
-
16:34
-
16:23
-
16:20Иван Игнатьев перешёл в «Сочи» Эксклюзив
-
16:10
-
16:07
-
15:59
-
15:54
-
15:46
-
15:43
-
15:40
-
15:40
-
15:23
-
15:22
-
15:18
-
14:54
-
14:53
-
14:42
-
14:38
-
14:37
-
14:35
-
14:27
-
14:15
-
14:00
-
14:00
-
13:57
-
13:45
-
13:40
-
13:39
-
13:24
-
13:20
-
13:17