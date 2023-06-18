Витор Роке стал игроком «Барселоны» – источник

Испанская «Барселона» оформила трансфер форварда «Атлетико Панараэнсе» Витора Роке, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.
По информации журналиста, сине-гранатовые заплатят бразильскому клубу € 35 млн + бонусы. Контракт 18-летнего нападающего с «Барселоной» заключён до 2028 года.
В бразильской Серии А сезона-2023 нападающий провёл 10 матчей в составе «Атлетико Паранаэнсе», забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Также на его счету пять игр и один забитый мяч в текущем розыгрыше Кубка Либертадорес.
Ранее отец футболиста Жювеналь Феррейра весной совершил тур по базам ведущих клубов Европы, проводя переговоры о возможном переходе своего сына в эти команды. Витор Роке при этом заявлял, что не намерен переходить ни в одну европейскую команду, кроме «Барселоны».
- 18 июня 2023
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