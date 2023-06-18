Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Хорватия — Испания. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Витор Роке стал игроком «Барселоны» – источник

Витор Роке стал игроком «Барселоны» – источник
Аудио-версия:
Комментарии

Испанская «Барселона» оформила трансфер форварда «Атлетико Панараэнсе» Витора Роке, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.

По информации журналиста, сине-гранатовые заплатят бразильскому клубу € 35 млн + бонусы. Контракт 18-летнего нападающего с «Барселоной» заключён до 2028 года.

В бразильской Серии А сезона-2023 нападающий провёл 10 матчей в составе «Атлетико Паранаэнсе», забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Также на его счету пять игр и один забитый мяч в текущем розыгрыше Кубка Либертадорес.

Ранее отец футболиста Жювеналь Феррейра весной совершил тур по базам ведущих клубов Европы, проводя переговоры о возможном переходе своего сына в эти команды. Витор Роке при этом заявлял, что не намерен переходить ни в одну европейскую команду, кроме «Барселоны».

Материалы по теме
В Испании ведутся переговоры по трансферу Витора Роке в «Барселону»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023