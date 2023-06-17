В Испании ведутся переговоры по трансферу Витора Роке в «Барселону»

Генеральный директор и исполнительный директор «Атлетико Панараэнсе» Александр Маттос и Андре Кюри, агент 18-летнего бразильского нападающего Витора Роке, находятся в Барселоне для переговоров о трансфере игрока в стан сине-гранатовых. Об этом сообщает Ge Globo.
По сообщению источника, стороны надеются добиться прогресса в переговорах по поводу 18-летнего форварда в ближайшие дни. Условия трансфера соответствуют требованиям, но каталонскому клубу необходимо решить вопросы, связанные с финансовым фэйр-плей, чтобы завершить покупку.
Ранее сообщалось, что Роке подпишет контракт с «Барселоной» до июня 2028 года, а сумма трансфера составит € 40 млн. В бразильской Серии А сезона-2023 нападающий провёл 10 матчей в составе «Атлетико Паранаэнсе», забил четыре гола и отдал две результативные передачи. Также на его счету пять игр и один забитый мяч в текущем розыгрыше Кубка Либертадорес.
- 17 июня 2023
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