Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Англия — Северная Македония. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Факела» Божин: в Евсееве сочетаются два человека

Защитник «Факела» Божин: в Евсееве сочетаются два человека
Комментарии

Российский футболист «Факела» Сергей Божин поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером воронежской команды Вадимом Евсеевым.

«Евсеев действительно суровый мужчина или это в бóльшей степени стереотип? В нём будто сочетаются два человека. Он может быть суровым и напихать кому угодно — для него нет авторитетов. И вместе с тем в общении очень приятный человек. И пошутить может, причём почти всегда это у него получается смешно. Значит, есть чувство юмора. Будучи статусным человеком, Вадим Валентинович остаётся очень простым в повседневной жизни», — сказал Божин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Евсеев возглавил «Факел» 1 мая текущего года. Под его руководством воронежцы провели семь матчей, выиграв пять из них.

Материалы по теме
«Игру с «Зенитом» провёл между раздевалкой и туалетом». Лидер «Факела» рубит правду-матку
Эксклюзив
«Игру с «Зенитом» провёл между раздевалкой и туалетом». Лидер «Факела» рубит правду-матку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023