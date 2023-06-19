Защитник «Факела» Божин: в Евсееве сочетаются два человека

Российский футболист «Факела» Сергей Божин поделился впечатлениями от работы с новым главным тренером воронежской команды Вадимом Евсеевым.

«Евсеев действительно суровый мужчина или это в бóльшей степени стереотип? В нём будто сочетаются два человека. Он может быть суровым и напихать кому угодно — для него нет авторитетов. И вместе с тем в общении очень приятный человек. И пошутить может, причём почти всегда это у него получается смешно. Значит, есть чувство юмора. Будучи статусным человеком, Вадим Валентинович остаётся очень простым в повседневной жизни», — сказал Божин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Евсеев возглавил «Факел» 1 мая текущего года. Под его руководством воронежцы провели семь матчей, выиграв пять из них.