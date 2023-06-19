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Финляндия разгромила Сан-Марино и вышла в лидеры группы H

Финляндия разгромила Сан-Марино и вышла в лидеры группы H
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Сегодня, 19 июня, состоялся матч 4-го тура группы H квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором встречались сборная Финляндии и сборная Сан-Марино. Команды играли на стадионе «Олимпийский» в Хельсинки. Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу хозяев.

В составе команды Маркку Канервы отличились Глен Камара, Беньямин Кялльман, Теэму Пукки и Даниэль Хоканс, оформивший хет-трик.

После четырёх туров Финляндия поднялась на первое место в квалификационной группе, набрав девять очков в четырёх матчах. Финны провели на одну игру больше остальных команд группы, по три матча сыграли Словения, Казахстан и Дания, в активе которых по шесть очков. Команда Сан-Марино замыкает таблицу группы, не набрав ни одного очка в четырёх стартовых играх квалификации.

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