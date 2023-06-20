Глеб – о Беларуси в отборе к Евро-2024: надо набирать свои очки и ждать осечек соперников

Бывший футболист сборной Беларуси и лондонского «Арсенала» Александр Глеб оценил победу национальной команды в матче третьего тура квалификации чемпионата Европы 2024 года против сборной Косово (2:1).
«Мне понравилось, что они очень компактно играли. При потере мяча всей командой отходили назад и ждали своего шанса. Сборная Беларуси заставила Косово ошибаться, вчера они сыграли очень хорошо. Я надеюсь, что эта победа придаст команде ещё уверенности. У игроков не было страха и паники, была уверенность в себе. Было приятно наблюдать за командой. Мы увидели командную игру, вместе оборонялись и бежали в контратаки.
Футболисты Косово дали играть, с мячом они хороши, но в обороне и перестроении давали играть нашей сборной. У соперника было много свободных зон, давали принимать мяч. За такой матч можно ребят похвалить, главное, чтобы такой настрой передался на следующие матчи. Чтобы, просто верили в себя, выходили на поле и не боялись.
Шансы на выход из группы? Давайте будем идти от игры к игре и вообще не думать о шансах. Когда мы планируем, ничего хорошего из этого не выходит. Надо набирать свои очки и ждать, когда соперники отступятся. С Андоррой будет непростой матч, они глубоко садятся, Израиль очень тяжело выиграл их. Нужно играть с большой самоотдачей и против каждого соперника настраиваться на сто процентов», — цитирует Глеба Metaratings.ru.
Сборная Беларуси после четырёх туров квалификации Евро-2024 занимает четвёртое место в группе I с тремя очками, уступая Израилю (7 очков), Румынии (8) и Швейцарии (10).
- 20 июня 2023
-
22:31
-
22:11
-
22:07
-
22:00
-
22:00
-
21:44
-
21:43
-
21:31
-
21:30
-
21:27
-
21:16
-
21:15
-
21:06
-
20:57
-
20:51
-
20:45
-
20:43
-
20:28
-
20:24
-
20:20
-
20:18
-
20:15
-
20:08
-
20:07
-
19:51
-
19:45
-
19:27
-
19:15
-
19:15
-
19:11
-
19:08
-
19:01
-
18:47
-
18:45
-
18:23