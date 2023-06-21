Главный тренер ЦСКА Федотов высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу доминирования «Зенита» на внутренней российской арене. Специалист отметил заслуги наставника сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Почти во всех топ-чемпионатах есть стабильные многолетние лидеры: в Бундеслиге — «Бавария», в АПЛ — «Манчестер Сити», в Испании — «Барселона» с «Реалом», во Франции — «ПСЖ». Команды с лучшими финансовыми условиями, с возможностью приобретать сильнейших футболистов. У нас — то же самое, поэтому мы всё-таки пока вторые. Впереди есть ориентир — «Зенит», и к нему нужно стремиться по всем позициям. Мы должны предпринимать попытки становиться лучше и пытаться соперничать с ним в каждом аспекте.

Что случилось с «Зенитом» в последние пять чемпионских сезонов? Случилась великолепная работа главного тренера. Семак год за годом демонстрирует прекрасную работу во всех аспектах, у его команды мы видим страсть и желание побеждать, а как следствие — хорошее качество игры. Поэтому по этим критериям и нужно оценивать тренера, а не по тому, с каким бюджетом он работает. Он работает с футболистами, с живыми людьми, и тратит усилий не меньше кого-то из нас, предпринимая по отношению к ним различные методы воздействия, воспитания и постановки игры», — приводит слова Владимира Федотова «Спорт-экспресс».