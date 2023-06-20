Максим Астафьев: не думаю, что любой тренер побеждал бы с «Зенитом», как Семак

Бывший форвард «Зенита» Максим Астафьев, выступавший также за «Ростов», «Сибирь» и «Томь», прокомментировал доминирование санкт-петербургского клуба в российском футболе.

«Несправедливо приписывать победы «Зенита» только иностранным игрокам, как это делают часто в наших СМИ. Там есть тренерский штаб, который из года в год подтверждает свой класс. Какие игроки? Хорошие игроки есть в разных командах. Не все же из них побеждают. И потом это всё сложная, кропотливая работа, не видная глазу — сплотить игроков, управлять ими, следить, чтобы в команде не было группировок, чтобы она не «расползалась» по углам. Даже чтобы не уставала от побед. Тем более когда речь о самых лучших игроках, о звёздах с амбициями и претензиями, раз уж их так называют.

Многие говорят, что сейчас, дескать, дай «Зенит» любому тренеру и тот точно так же будет приводить команду к чемпионству. Я, честно говоря, так не думаю. Это очень большое заблуждение. Любые теории и версии должны быть доказаны на деле. А так это всё просто разговоры. Семак за пять лет ни разу не дал усомниться в качестве своей работы в «Зените», — приводит слова Астафбева «РБ Спорт».