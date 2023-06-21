Агент Ивана Игнатьева высказался об уходе нападающего из «Локомотива»

Алан Агузаров, агент нападающего Ивана Игнатьева, высказался об уходе своего клиента из «Локомотива».

«Локомотив» готов был при определённых условиях продлить контракт с Игнатьевым. Но изначально было понимание, что получать игровую практику в том количестве, на которое мы рассчитываем, мы не будем. Это являлось основополагающим моментом.

В целом отрезок, проведённый в «Локомотиве», оцениваем положительно. Ваня был одним из лидеров команды до зимней паузы, на зимних сборах был лучшим бомбардиром. Но, к сожалению, во второй части чемпионата получал минимум игрового времени. Исходя из количества проведенных минут на поле в течение сезона, в среднем на забитый гол ему требовалось меньше двух матчей. Это хороший показатель. Хотим поблагодарить руководство «Локомотива» и непосредственно Михаила Михайловича Галактионова за совместную работу и за честность. Двигаемся дальше. В скором времени клуб, с которым мы подпишем контракт, объявит об этом!» — сказал Агузаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.