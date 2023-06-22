КОНМЕБОЛ определила даты проведения Кубка Америки — 2024

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) назвала даты проведения Кубка Америки – 2024, сообщает ESPN. Турнир пройдёт с 20 июня по 14 июля в США.

В нём выступят 10 южноамериканских сборных и шесть команд из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. Последние будут отобраны по итогам розыгрыша Лиги наций КОНКАКАФ — 2023/2024.

Города и стадионы, на которых пройдут матчи Кубка Америки — 2024, а также полное расписание соревнования должны быть объявлены в ближайшее время. Изначально турнир должен был проходить в Эквадоре, но страна отказалась от организации из-за проблем с безопасностью. Поэтому его перенесли в США, которая уже принимала это соревнование в 2016 году. В прошлый раз Кубок Америки состоялся в 2021 году в Бразилии, и его выиграла Аргентина.

Также было объявлено, что четыре сборные из Южной Америки смогут принять участие в женском Золотом кубке КОНКАКАФ — 2024. Этот турнир пройдёт впервые и его также примут США. Приглашения получили женские сборные Бразилии, Колумбии, Аргентины и Парагвая. От КОНКАКАФ на турнире выступят две сборные, которые пройдут отбор на Олимпийские игры — 2024 и ещё шесть команд по итогам квалификационного турнира.

Индонезия — Аргентина. Товарищеский матч: