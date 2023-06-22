Форвард «Зенита» Сергеев назвал «глотком воздуха» турнир с участием «Фенербахче»

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Иван Сергеев поделился мнением о предстоящем предсезонном турнире в Санкт-Петербурге, заявив, что он может стать «глотком воздуха» для болельщиков и футболистов.

Кубок PARI Премьер пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 15 июля. В нём примут участие «Зенит», турецкий «Фенербахче», азербайджанский «Нефтчи» и сербская «Црвена Звезда».

«В отпуске я разок ездил на рыбалку, мне нравится сам процесс, природа. Был дома в родном городе, ездил к родителям на дачу. Отдохнул хорошо, правда, мало. Перерыв маленький, но не страшно.

Турнир в Петербурге не усложняет и не облегчает подготовку. Там будут иностранные команды, лидеры своих лиг. Интересно посмотреть на нас на фоне не только клубов РПЛ, но и зарубежных команд. К тому же не будет ограничений, поэтому ждём много болельщиков. Такой «глоток воздуха» для всех», – приводит слова Сергеева «Спорт день за днём».