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Билялетдинов: Игнатьев пошелестел в «Локомотиве», но ему нужна стабильность

Билялетдинов: Игнатьев пошелестел в «Локомотиве», но ему нужна стабильность
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о переходе нападающего железнодорожников Ивана Игнатьева в «Сочи».

«Игнатьев пошелестел в «Локомотиве», забил пару голов, но ему уже нужна стабильность. Он всё-таки немолодой. Что касается подписания нового нападающего в «Локомотив», то можно подтянуть своего футболиста. Два нападающих — Дзюба и Изидор — остаются, а третьего можно взять из академии. Я за своих ребят», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

В четверг, 22 июня, стало известно, что Игнатьев покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Сочи». 24-летний форвард провёл за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.

Ранее Билялетдинов высказался о роли нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы в успехах «Локомотива» в следующем сезоне.

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