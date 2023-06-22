Билялетдинов: Игнатьев пошелестел в «Локомотиве», но ему нужна стабильность

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о переходе нападающего железнодорожников Ивана Игнатьева в «Сочи».
«Игнатьев пошелестел в «Локомотиве», забил пару голов, но ему уже нужна стабильность. Он всё-таки немолодой. Что касается подписания нового нападающего в «Локомотив», то можно подтянуть своего футболиста. Два нападающих — Дзюба и Изидор — остаются, а третьего можно взять из академии. Я за своих ребят», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
В четверг, 22 июня, стало известно, что Игнатьев покинул «Локомотив» и подписал контракт с «Сочи». 24-летний форвард провёл за железнодорожников 27 матчей во всех турнирах в минувшем сезоне, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами.
Ранее Билялетдинов высказался о роли нападающего железнодорожников Артёма Дзюбы в успехах «Локомотива» в следующем сезоне.
- 22 июня 2023
-
17:30
-
17:28
-
17:23
-
17:22
-
17:16
-
17:10
-
17:08
-
16:53
-
16:47
-
16:47
-
16:40
-
16:38
-
16:35
-
16:34
-
16:33
-
16:27
-
16:25
-
16:21
-
16:20
-
16:20
-
16:13
-
16:13
-
16:12
-
16:00
-
16:00
-
15:46
-
15:42
-
15:36
-
15:31
-
15:25
-
15:18
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:58