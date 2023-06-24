Экс-защитник ЦСКА Бекао покинет «Удинезе» и перейдёт в «Фенербахче»

Бывший защитник ЦСКА Родриго Бекао покинет «Удинезе».

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, 27-летний бразилец отказывается продлевать контракт с итальянским клубом, который действует до конца июня 2024 года.

«Удинезе» рассматривает вариант с продажей футболиста в «Фенербахче». Отмечается, что переговоры находятся на заключительной стадии и могут завершиться на следующей неделе.

27-летний Бекао играл за ЦСКА на правах аренды в сезоне-2018/2019. Всего за армейцев бразилец сыграл 36 матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями. Бекао — обладатель Суперкубка России в составе ЦСКА.

За «Удинезе» бразилец играет с 2019 года. В прошедшем сезоне Бекао провёл 28 матчей в Серии A, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.