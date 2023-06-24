В «Бешикташе» опровергли интерес к полузащитнику ЦСКА Зайнутдинову

Президент турецкого «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби заявил, что его клуб не заинтересован в приобретении полузащитника московского ЦСКА Бактиёра Зайнутдинова.

«Бешикташ» заинтересован в Зайнутдинове? Нет, это не так», — сказал Чеби в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее турецкое издание Fotospor сообщило, что Зайнутдинов находится в списке потенциальных приобретений «Бешикташем» в летнее трансферное окно. Возможный переход казахстанского полузащитника был утверждён скаутами стамбульского клуба и главным тренером Шенолом Гюнешем.

В прошедшем сезоне 25-летний Зайнутдинов сыграл 27 матчей за ЦСКА во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и тремя результативными передачами.