Мбаппе — Месси: с днём рождения, легенда. Я многому научился у тебя
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе поздравил экс-партнёра по клубу Лионеля Месси с днём рождения.
«С днём рождения, легенда. Желаю всего наилучшего тебе, твоей семье и друзьям. Спасибо за эти два совместных года в Париже. Я многому научился у тебя как у игрока, партнёра, соперника и человека и благодарен за это. Удачи в новых свершениях», — написал Мбаппе у себя в социальной сети.
Сегодня, 24 июня, Месси исполнилось 36 лет. Игрок перешёл в «ПСЖ» в 2021 году в качестве свободного агента. Ранее он выступал за «Барселону». В составе парижан Лионель дважды выиграл чемпионат Франции. После ухода из «ПСЖ» аргентинский нападающий присоединится к «Интеру» Майами из США.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года.
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