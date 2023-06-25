Менди отправится в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра в «Аль Ахли» 26 июня

В понедельник, 26 июня, 31-летний вратарь сборной Сенегала Эдуард Менди, по трансферу которого из «Челси» в «Аль-Ахли» достигнута договорённость, отправится в Саудовскую Аравию для прохождения медосмотра в новом клубе. Об этом сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что контракт Менди с «Аль-Ахли» будет подписан на три года. В сезоне-2022/2023 вратарь принял участие в 12 матчах за «Челси» (один из них — в Лиге чемпионов), пропустив 17 мячей и проведя один «сухой» матч. «Челси» занял 12-е место по итогам АПЛ и в сезоне-2023/2024 не будет принимать участия в еврокубках.
Менди дебютировал за сборную Сенегала осенью 2018 года, вместе с национальной командой став победителем Кубка африканских наций — 2021. С «Челси» вратарь выиграл Лигу чемпионов сезона-2020/2021.
- 25 июня 2023
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