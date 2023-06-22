«Челси» принадлежит Саудовской Аравии?! В Англии уже требуют проверить клуб

«Челси» знатно закупился в прошлые два трансферных окна, а теперь старается максимально расчистить состав до 30 июня, чтобы не быть наказанным УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей. На помощь пришла Саудовская Аравия, а точнее – Государственный инвестиционный фонд королевства (PIF).

Как минимум пять футболистов «Челси» могут уехать в Саудовскую Аравию. Это очень поможет клубу с финансами

В Саудовской Аравии началась реализация масштабного проекта по приватизации футбольных клубов, который запущен наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Ранее все команды страны были под контролем министерства спорта и финансировались государством, но, согласно стратегии развития футбола, переход клубов в частные руки должен обеспечить подъём лиги. Министерство спорта заявило, что футбольный клуб второго дивизиона «Аль-Сукур» будет преобразован в компанию и будет принадлежать NEOM, концерну, который руководит проектом королевства по строительству футуристического города в пустыне. Саудовский нефтяной гигант Aramco возьмёт под контроль клуб первого дивизиона «Аль-Кадисия», команда третьего дивизиона «Алула» будет принадлежать Королевской комиссии по Аль-Уле, а «Аль-Дирайя» из первого дивизиона будет контролироваться Diriyah Gate Development Authority.

PIF в начале июня взял под контроль четыре команды – «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Четыре команды были преобразованы в компании, каждая из которых теперь принадлежит PIF и некоммерческим фондам. И вот эта «приватизация» больше похожа на монополию: PIF получил по 75% в каждом клубе, три из которых составляют пул «большой тройки» саудовской Премьер-лиги. Более того, «частным» лицом суверенный фонд назвать нельзя: несмотря на то что PIF является отдельной организацией, он принадлежит государству, финансируется государством и де-факто им контролируется (его председатель – наследный принц Мохаммед бин Салман). Изначально фонд был создан для поддержки проектов, имеющих стратегическое значение для развития экономики, но в 2016 году наследный принц принял решение о его расширении. PIF стал ключевой фигурой в большой государственной программе «Видение-2030», и его начали использовать для инвестиций в различные сектора для диверсификации страны. По сути, это внушительный сберегательный счёт Саудовской Аравии.

Звёзды, которых сейчас массово связывают с переходом в саудовскую Премьер-лигу, могут пополнить как раз те клубы, которые перешли под контроль PIF. Карим Бензема и Н’Голо Канте уже в «Аль-Иттихаде», Рубен Невеш, по сообщениям инсайдеров, близок к соглашению с «Аль-Хилялем», «Аль-Наср» интересуется Марсело Брозовичем.

Карим Бензема и Н’Голо Канте уже в «Аль-Иттихаде» Фото: ФК «Аль-Иттихад»

Но больше всего футболистов в Саудовской Аравии ждут из «Челси». Изначально лондонский клуб хотел отдать саудовским клубам сразу пятерых игроков (Обамеянга, Зиеша, Лукаку, Менди и Кулибали) за € 100 млн за всех. Однако Лукаку заупрямился и отказался от переезда, поэтому пришлось рассматривать каждую сделку отдельно.

✅ Н’Голо Канте уже переехал. Его зарплата – € 25 млн в год, плюс футболист получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав. Контракт с «Аль-Иттихадом» – до 2027-го. «Челси» с этого трансфера не получил ничего, кроме разгрузки зарплатной ведомости: у Канте закончился контракт, и он ушёл на правах свободного агента.

❓ Пьер-Эмерик Обамеянг интересен «Аль-Ахли» и «Аль-Шабабу». Его оценивают примерно в € 7 млн, и «Челси» понимает, что вряд ли кто-то предложит больше за одного из худших игроков команды в прошедшем сезоне. Переговоры с саудовской стороной ведутся активно, но Обамеянг затягивает – он по-прежнему хочет остаться в Европе (зимой по этой причине отказался от предложения из Лос-Анджелеса). Правда, европейским клубам он не интересен, а «Челси» намерен от него избавиться.

❓ Калиду Кулибали близок к переезду в «Аль-Хиляль». По информации Фабрицио Романо, сделка уже согласована – контракт на три года. «Челси» получит € 20 млн.

❓ Эдуард Менди тоже вот-вот переедет в Саудовскую Аравию: Романо писал, что контракт с «Аль-Ахли» почти подписан. Стоимость трансфера – € 10 млн.

❓ Хаким Зиеш – ещё один игрок «Челси», который отправится на Ближний Восток. Его ждут в «Аль-Насре», клуб готов заплатить за него € 10 млн.

Такой массовый (по сравнению с остальными клубами) переезд из «Челси» в Саудовскую Аравию заставил общественность призадуматься и составить в единую картинку факты:

лондонскому клубу очень нужны трансферы до 30 июня, а избавиться от не самых крутых игроков в короткий срок, да ещё и получить за них какие-то деньги, сложно;

все клубы, в которые переезжают футболисты, только-только перешли под контроль PIF;

получается, Саудовская Аравия как бы протягивает руку помощи «Челси»? С чего бы вдруг?

Тут выяснилось, что PIF имеет долю в Clearlake Capital, который владеет «Челси». Родилась теория: саудовский фонд владеет «Челси», поэтому помогает с трансферами (а значит – и с деньгами). Это не единственная связь с Саудовской Аравией. Частная инвестиционная компания Cain International, основанная Джонатаном Гольдштейном и Тоддом Боули, год назад совместно с PIF объявила об инвестициях в размере $ 900 млн в холдинговую компанию международных роскошных курортов Aman Group. Она, в свою очередь, принадлежит российскому предпринимателю и миллиардеру Владиславу Доронину.

Новости тут же разлетелись и стали поводом для дискуссий – Гари Невилл даже призвал Премьер-лигу запретить трансферы в Саудовскую Аравию и проверить «Челси».

Гари Невилл экс-футболист «МЮ» «Премьер-лига должна немедленно наложить эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы гарантировать, что целостность игры не пострадает. Следует проверять уместность осуществляемых транзакций.



Если эти суммы пройдут проверку на уместность, тогда переводы могут возобновиться. Но я действительно считаю, что на данный момент трансферы нужно приостановить, чтобы изучить структуру собственности «Челси» и выяснить, не проводят ли они ненадлежащие сделки».

Те, кто кричит о доле PIF в «Челси», просто не разбираются. Сейчас объясним

Кому принадлежит «Челси»? Там сложная схема владения.

Chelsea Football Club Ltd принадлежит Chelsea FC holdings Ltd. Она, в свою очередь, управляется Blueco 22 Midco Ltd, которая принадлежит Blueco 22 Ltd. Цепочка на этом не заканчивается – это юрлицо принадлежит Blues Partners Ltd, существенными долями в которой управляют Chelsea Football Club Ltd принадлежит Chelsea FC holdings Ltd. Она, в свою очередь, управляется Blueco 22 Midco Ltd, которая принадлежит Blueco 22 Ltd. Цепочка на этом не заканчивается – это юрлицо принадлежит Blues Partners Ltd, существенными долями в которой управляют Тодд Боули и Blues Investment Midco Ltd, принадлежащая сооснователям Clearlake Capital Бехдаду Эхбали и Хосе Фелисиано. У Боули и Blues Investment Midco Ltd 40% и 60% доли в клубе соответственно.

Сперва разберёмся в базовой структуре частного капитала (Private equity – PE). Это управляемый пул денежных средств, привлечённых с единственной целью – осуществление прямых инвестиций в частные компании с активным управлением и с чётко определённой стратегией выхода (продажа или IPO). PE-фирма – управляющая компания, которая собирает средства для PE-фонда от инвесторов, а потом вкладывает их в компании. Бóльшая часть средств поступает от партнёров с ограниченной ответственностью (LPS): они вкладывают средства, получают свой процент в зависимости от размера вклада, но не могут влиять на управление компанией. LPS могут быть состоятельными людьми, пенсионными фондами, благотворительными организациями и суверенными фондами (как PIF). Их главная цель – получить доходность, потому что, ещё раз, управлять ничем они не могут. Контроль и принятие всех решений находятся в руках управляющей организации: долю в каких компаниях купить, какую долю продать, как ими управлять – всё это в её власти. При этом важно, чтобы решения принимались в наилучших интересах для всех инвесторов, а не какого-то отдельного партнёра.

Тодд Боули Фото: Clive Rose/Getty Images

Теперь переводим на ситуацию с «Челси». Clearlake Capital управляет активами на сумму $ 70 млрд в 360 различных компаниях по всему миру – количество их транзакций насчитывает порядка 400 и охватывает шесть континентов. Clearlake Capital объединяет деньги инвесторов для покупки акций, стремясь впоследствии продать их с прибылью. Компания в данном случае – та самая PE-фирма, а PIF – партнёр с ограниченной ответственностью. Поэтому, когда Clearlake Capital приобрела акции «Челси», это было сделано на деньги всех инвесторов из PE-фонда. Да, и PIF в том числе, но это вообще не значит, что саудовский фонд тоже автоматически становится владельцем какой-то доли в «Челси» или уж тем более может влиять на управление клубом. Никто из пула инвесторов Clearlake Capital не может этого делать, равно как и оказывать влияние на инвестиционные решения компании. Даже если PIF увеличит свою долю в PE-фонде, всё равно фонд не сможет принимать какие-либо стратегические решения.

То есть: да, саудовские деньги – часть фонда, средства которого Clearlake Capital использовал для покупки «Челси». Но PIF не владеет «Челси», не может влиять на его решения и иметь какой-либо голос в любых вопросах. Всё управление осуществляет Clearlake Capital и делает это в интересах своих партнёров: чем лучше результаты «Челси», чем выше доходность клуба, тем больше прибыль остальных партнёров.

Вот и всё.