Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Связь «Челси» с Саудовской Аравией, трансферы игроков: кто управляет клубом, есть ли связь с Ближним Востоком

«Челси» принадлежит Саудовской Аравии?! В Англии уже требуют проверить клуб
Полина Куимова
В Англии требуют проверить «Челси»
Аудио-версия:
Комментарии
Но не верьте глупостям. Сейчас всё объясним.

«Челси» знатно закупился в прошлые два трансферных окна, а теперь старается максимально расчистить состав до 30 июня, чтобы не быть наказанным УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей. На помощь пришла Саудовская Аравия, а точнее – Государственный инвестиционный фонд королевства (PIF).

Первый сезон с Боули – печаль. Но выходы есть
Катастрофа «Челси»: три решения выхода из кризиса
Катастрофа «Челси»: три решения выхода из кризиса

Как минимум пять футболистов «Челси» могут уехать в Саудовскую Аравию. Это очень поможет клубу с финансами

В Саудовской Аравии началась реализация масштабного проекта по приватизации футбольных клубов, который запущен наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Ранее все команды страны были под контролем министерства спорта и финансировались государством, но, согласно стратегии развития футбола, переход клубов в частные руки должен обеспечить подъём лиги. Министерство спорта заявило, что футбольный клуб второго дивизиона «Аль-Сукур» будет преобразован в компанию и будет принадлежать NEOM, концерну, который руководит проектом королевства по строительству футуристического города в пустыне. Саудовский нефтяной гигант Aramco возьмёт под контроль клуб первого дивизиона «Аль-Кадисия», команда третьего дивизиона «Алула» будет принадлежать Королевской комиссии по Аль-Уле, а «Аль-Дирайя» из первого дивизиона будет контролироваться Diriyah Gate Development Authority.

PIF в начале июня взял под контроль четыре команды – «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Четыре команды были преобразованы в компании, каждая из которых теперь принадлежит PIF и некоммерческим фондам. И вот эта «приватизация» больше похожа на монополию: PIF получил по 75% в каждом клубе, три из которых составляют пул «большой тройки» саудовской Премьер-лиги. Более того, «частным» лицом суверенный фонд назвать нельзя: несмотря на то что PIF является отдельной организацией, он принадлежит государству, финансируется государством и де-факто им контролируется (его председатель – наследный принц Мохаммед бин Салман). Изначально фонд был создан для поддержки проектов, имеющих стратегическое значение для развития экономики, но в 2016 году наследный принц принял решение о его расширении. PIF стал ключевой фигурой в большой государственной программе «Видение-2030», и его начали использовать для инвестиций в различные сектора для диверсификации страны. По сути, это внушительный сберегательный счёт Саудовской Аравии.

Какие цели преследует страна Ближнего Востока – в нашем подробном разборе
Зачем Саудовская Аравия разрывает футбольный рынок. Это совсем не то, что делал Китай
Зачем Саудовская Аравия разрывает футбольный рынок. Это совсем не то, что делал Китай

Звёзды, которых сейчас массово связывают с переходом в саудовскую Премьер-лигу, могут пополнить как раз те клубы, которые перешли под контроль PIF. Карим Бензема и Н’Голо Канте уже в «Аль-Иттихаде», Рубен Невеш, по сообщениям инсайдеров, близок к соглашению с «Аль-Хилялем», «Аль-Наср» интересуется Марсело Брозовичем.

Карим Бензема и Н’Голо Канте уже в «Аль-Иттихаде»

Карим Бензема и Н’Голо Канте уже в «Аль-Иттихаде»

Фото: ФК «Аль-Иттихад»

Но больше всего футболистов в Саудовской Аравии ждут из «Челси». Изначально лондонский клуб хотел отдать саудовским клубам сразу пятерых игроков (Обамеянга, Зиеша, Лукаку, Менди и Кулибали) за € 100 млн за всех. Однако Лукаку заупрямился и отказался от переезда, поэтому пришлось рассматривать каждую сделку отдельно.

✅ Н’Голо Канте уже переехал. Его зарплата – € 25 млн в год, плюс футболист получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав. Контракт с «Аль-Иттихадом» – до 2027-го. «Челси» с этого трансфера не получил ничего, кроме разгрузки зарплатной ведомости: у Канте закончился контракт, и он ушёл на правах свободного агента.

Пьер-Эмерик Обамеянг интересен «Аль-Ахли» и «Аль-Шабабу». Его оценивают примерно в € 7 млн, и «Челси» понимает, что вряд ли кто-то предложит больше за одного из худших игроков команды в прошедшем сезоне. Переговоры с саудовской стороной ведутся активно, но Обамеянг затягивает – он по-прежнему хочет остаться в Европе (зимой по этой причине отказался от предложения из Лос-Анджелеса). Правда, европейским клубам он не интересен, а «Челси» намерен от него избавиться.

Калиду Кулибали близок к переезду в «Аль-Хиляль». По информации Фабрицио Романо, сделка уже согласована – контракт на три года. «Челси» получит € 20 млн.

Эдуард Менди тоже вот-вот переедет в Саудовскую Аравию: Романо писал, что контракт с «Аль-Ахли» почти подписан. Стоимость трансфера – € 10 млн.

Хаким Зиеш – ещё один игрок «Челси», который отправится на Ближний Восток. Его ждут в «Аль-Насре», клуб готов заплатить за него € 10 млн.

Такой массовый (по сравнению с остальными клубами) переезд из «Челси» в Саудовскую Аравию заставил общественность призадуматься и составить в единую картинку факты:

  • лондонскому клубу очень нужны трансферы до 30 июня, а избавиться от не самых крутых игроков в короткий срок, да ещё и получить за них какие-то деньги, сложно;
  • все клубы, в которые переезжают футболисты, только-только перешли под контроль PIF;
  • получается, Саудовская Аравия как бы протягивает руку помощи «Челси»? С чего бы вдруг?

Тут выяснилось, что PIF имеет долю в Clearlake Capital, который владеет «Челси». Родилась теория: саудовский фонд владеет «Челси», поэтому помогает с трансферами (а значит – и с деньгами). Это не единственная связь с Саудовской Аравией. Частная инвестиционная компания Cain International, основанная Джонатаном Гольдштейном и Тоддом Боули, год назад совместно с PIF объявила об инвестициях в размере $ 900 млн в холдинговую компанию международных роскошных курортов Aman Group. Она, в свою очередь, принадлежит российскому предпринимателю и миллиардеру Владиславу Доронину.

Новости тут же разлетелись и стали поводом для дискуссий – Гари Невилл даже призвал Премьер-лигу запретить трансферы в Саудовскую Аравию и проверить «Челси».

Гари Невилл
Гари Невилл
экс-футболист «МЮ»

«Премьер-лига должна немедленно наложить эмбарго на трансферы в Саудовскую Аравию, чтобы гарантировать, что целостность игры не пострадает. Следует проверять уместность осуществляемых транзакций.

Если эти суммы пройдут проверку на уместность, тогда переводы могут возобновиться. Но я действительно считаю, что на данный момент трансферы нужно приостановить, чтобы изучить структуру собственности «Челси» и выяснить, не проводят ли они ненадлежащие сделки».

Те, кто кричит о доле PIF в «Челси», просто не разбираются. Сейчас объясним

Кому принадлежит «Челси»? Там сложная схема владения.
Chelsea Football Club Ltd принадлежит Chelsea FC holdings Ltd. Она, в свою очередь, управляется Blueco 22 Midco Ltd, которая принадлежит Blueco 22 Ltd. Цепочка на этом не заканчивается – это юрлицо принадлежит Blues Partners Ltd, существенными долями в которой управляют Тодд Боули и Blues Investment Midco Ltd, принадлежащая сооснователям Clearlake Capital Бехдаду Эхбали и Хосе Фелисиано. У Боули и Blues Investment Midco Ltd 40% и 60% доли в клубе соответственно.

Сперва разберёмся в базовой структуре частного капитала (Private equity – PE). Это управляемый пул денежных средств, привлечённых с единственной целью – осуществление прямых инвестиций в частные компании с активным управлением и с чётко определённой стратегией выхода (продажа или IPO). PE-фирма – управляющая компания, которая собирает средства для PE-фонда от инвесторов, а потом вкладывает их в компании. Бóльшая часть средств поступает от партнёров с ограниченной ответственностью (LPS): они вкладывают средства, получают свой процент в зависимости от размера вклада, но не могут влиять на управление компанией. LPS могут быть состоятельными людьми, пенсионными фондами, благотворительными организациями и суверенными фондами (как PIF). Их главная цель – получить доходность, потому что, ещё раз, управлять ничем они не могут. Контроль и принятие всех решений находятся в руках управляющей организации: долю в каких компаниях купить, какую долю продать, как ими управлять – всё это в её власти. При этом важно, чтобы решения принимались в наилучших интересах для всех инвесторов, а не какого-то отдельного партнёра.

Тодд Боули

Тодд Боули

Фото: Clive Rose/Getty Images

Теперь переводим на ситуацию с «Челси». Clearlake Capital управляет активами на сумму $ 70 млрд в 360 различных компаниях по всему миру – количество их транзакций насчитывает порядка 400 и охватывает шесть континентов. Clearlake Capital объединяет деньги инвесторов для покупки акций, стремясь впоследствии продать их с прибылью. Компания в данном случае – та самая PE-фирма, а PIF – партнёр с ограниченной ответственностью. Поэтому, когда Clearlake Capital приобрела акции «Челси», это было сделано на деньги всех инвесторов из PE-фонда. Да, и PIF в том числе, но это вообще не значит, что саудовский фонд тоже автоматически становится владельцем какой-то доли в «Челси» или уж тем более может влиять на управление клубом. Никто из пула инвесторов Clearlake Capital не может этого делать, равно как и оказывать влияние на инвестиционные решения компании. Даже если PIF увеличит свою долю в PE-фонде, всё равно фонд не сможет принимать какие-либо стратегические решения.

То есть: да, саудовские деньги – часть фонда, средства которого Clearlake Capital использовал для покупки «Челси». Но PIF не владеет «Челси», не может влиять на его решения и иметь какой-либо голос в любых вопросах. Всё управление осуществляет Clearlake Capital и делает это в интересах своих партнёров: чем лучше результаты «Челси», чем выше доходность клуба, тем больше прибыль остальных партнёров.

Вот и всё.

Следите за всеми трансферами в нашем большом и подробном онлайне
«Челси» раздаёт игроков «Арсеналу» и «Сити»! Летние трансферы в Европе — LIVE
Live
«Челси» раздаёт игроков «Арсеналу» и «Сити»! Летние трансферы в Европе — LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023