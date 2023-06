«Челси» принадлежит Саудовской Аравии?! В Англии уже требуют проверить клуб

«Челси» знатно закупился в прошлые два трансферных окна, а теперь старается максимально расчистить состав до 30 июня, чтобы не быть наказанным УЕФА за нарушение финансового фэйр-плей. На помощь пришла Саудовская Аравия, а точнее – Государственный инвестиционный фонд королевства (PIF).

В Саудовской Аравии началась реализация масштабного проекта по приватизации футбольных клубов, который запущен наследным принцем Мохаммедом бин Салманом. Ранее все команды страны были под контролем министерства спорта и финансировались государством, но, согласно стратегии развития футбола, переход клубов в частные руки должен обеспечить подъём лиги. Министерство спорта заявило, что футбольный клуб второго дивизиона «Аль-Сукур» будет преобразован в компанию и будет принадлежать NEOM, концерну, который руководит проектом королевства по строительству футуристического города в пустыне. Саудовский нефтяной гигант Aramco возьмёт под контроль клуб первого дивизиона «Аль-Кадисия», команда третьего дивизиона «Алула» будет принадлежать Королевской комиссии по Аль-Уле, а «Аль-Дирайя» из первого дивизиона будет контролироваться Diriyah Gate Development Authority.

PIF в начале июня взял под контроль четыре команды – «Аль-Наср», «Аль-Хиляль», «Аль-Иттихад» и «Аль-Ахли». Четыре команды были преобразованы в компании, каждая из которых теперь принадлежит PIF и некоммерческим фондам. И вот эта «приватизация» больше похожа на монополию: PIF получил по 75% в каждом клубе, три из которых составляют пул «большой тройки» саудовской Премьер-лиги. Более того, «частным» лицом суверенный фонд назвать нельзя: несмотря на то что PIF является отдельной организацией, он принадлежит государству, финансируется государством и де-факто им контролируется (его председатель – наследный принц Мохаммед бин Салман). Изначально фонд был создан для поддержки проектов, имеющих стратегическое значение для развития экономики, но в 2016 году наследный принц принял решение о его расширении. PIF стал ключевой фигурой в большой государственной программе «Видение-2030», и его начали использовать для инвестиций в различные сектора для диверсификации страны. По сути, это внушительный сберегательный счёт Саудовской Аравии.

Звёзды, которых сейчас массово связывают с переходом в саудовскую Премьер-лигу, могут пополнить как раз те клубы, которые перешли под контроль PIF. Карим Бензема и Н’Голо Канте уже в «Аль-Иттихаде», Рубен Невеш, по сообщениям инсайдеров, близок к соглашению с «Аль-Хилялем», «Аль-Наср» интересуется Марсело Брозовичем.

Но больше всего футболистов в Саудовской Аравии ждут из «Челси». Изначально лондонский клуб хотел отдать саудовским клубам сразу пятерых игроков (Обамеянга, Зиеша, Лукаку, Менди и Кулибали) за € 100 млн за всех. Однако Лукаку заупрямился и отказался от переезда, поэтому пришлось рассматривать каждую сделку отдельно.

✅ Н’Голо Канте уже переехал. Его зарплата – € 25 млн в год, плюс футболист получит прибыль от коммерческих сделок и реализации имиджевых прав. Контракт с «Аль-Иттихадом» – до 2027-го. «Челси» с этого трансфера не получил ничего, кроме разгрузки зарплатной ведомости: у Канте закончился контракт, и он ушёл на правах свободного агента.

❓ Пьер-Эмерик Обамеянг интересен «Аль-Ахли» и «Аль-Шабабу». Его оценивают примерно в € 7 млн, и «Челси» понимает, что вряд ли кто-то предложит больше за одного из худших игроков команды в прошедшем сезоне. Переговоры с саудовской стороной ведутся активно, но Обамеянг затягивает – он по-прежнему хочет остаться в Европе (зимой по этой причине отказался от предложения из Лос-Анджелеса). Правда, европейским клубам он не интересен, а «Челси» намерен от него избавиться.

❓ Калиду Кулибали близок к переезду в «Аль-Хиляль». По информации Фабрицио Романо, сделка уже согласована – контракт на три года. «Челси» получит € 20 млн.

❓ Эдуард Менди тоже вот-вот переедет в Саудовскую Аравию: Романо писал, что контракт с «Аль-Ахли» почти подписан. Стоимость трансфера – € 10 млн.

❓ Хаким Зиеш – ещё один игрок «Челси», который отправится на Ближний Восток. Его ждут в «Аль-Насре», клуб готов заплатить за него € 10 млн.

Такой массовый (по сравнению с остальными клубами) переезд из «Челси» в Саудовскую Аравию заставил общественность призадуматься и составить в единую картинку факты:

Тут выяснилось, что PIF имеет долю в Clearlake Capital, который владеет «Челси». Родилась теория: саудовский фонд владеет «Челси», поэтому помогает с трансферами (а значит – и с деньгами). Это не единственная связь с Саудовской Аравией. Частная инвестиционная компания Cain International, основанная Джонатаном Гольдштейном и Тоддом Боули, год назад совместно с PIF объявила об инвестициях в размере $ 900 млн в холдинговую компанию международных роскошных курортов Aman Group. Она, в свою очередь, принадлежит российскому предпринимателю и миллиардеру Владиславу Доронину.

Новости тут же разлетелись и стали поводом для дискуссий – Гари Невилл даже призвал Премьер-лигу запретить трансферы в Саудовскую Аравию и проверить «Челси».

Chelsea Football Club Ltd принадлежит Chelsea FC holdings Ltd. Она, в свою очередь, управляется Blueco 22 Midco Ltd, которая принадлежит Blueco 22 Ltd. Цепочка на этом не заканчивается – это юрлицо принадлежит Blues Partners Ltd, существенными долями в которой управляют Тодд Боули и Blues Investment Midco Ltd, принадлежащая сооснователям Clearlake Capital Бехдаду Эхбали и Хосе Фелисиано. У Боули и Blues Investment Midco Ltd 40% и 60% доли в клубе соответственно.