Экс-игрока «Спартака» Гаврилова выписали из больницы

Бывший футболист московского «Спартака» Юрий Гаврилов выписан из больницы после проведённой операции. Об этом сообщил член комитета ветеранов клуба Александр Хаджи.

«Юрий Васильевич Гаврилов из больницы уже выписан, его направили в реабилитационный центр. Там он под наблюдением квалифицированных специалистов будет проходить процесс восстановления. И после улучшения здоровья его выпишут домой. Когда это произойдёт, сейчас сказать сложно, всё-таки ему уже 70 лет. Сейчас у него всё нормально», — сказал Хаджи в интервью «РИА Новости».

Напомним, 70-летний Гаврилов был госпитализирован в конце мая после перенесённого инсульта. 7 июня бывшему футболисту «Спартака» была проведена операция на сонной артерии.