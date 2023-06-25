MD: презентация Месси в «Интер Майами» пройдёт 16 июля

Презентация аргентинского нападающего Лионеля Месси в его новой команде «Интер Майами» состоится 16 июля, сообщает Mundo Deportivo. Официальная дата ещё не утверждена.
Все билеты на мероприятие распроданы. Руководство стадиона работает над расширением домашней арены с 18 тыс. до 21 тыс. мест. Тем не менее далеко не все в городе согласны с этим. Например, прокурор Форт-Лодердейла, где располагается стадион, выступает против этого расширения, поскольку клуб пока не имеет соответствующих разрешений.
Отмечается, что в ходе презентации произойдёт подписание контракта с Бускетсом. Перед этим хавбек и его агент Хосеп Мария Оробитг должны будут дать окончательное согласие, оформив всю документацию.
Американский клуб сейчас изучает способы извлечения максимальной выгоды из своих новых приобретений.
- 25 июня 2023
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