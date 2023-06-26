Зидан: возглавить сборную Франции? Ничего нельзя исключать
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не исключил возможность возглавить сборную Франции.
«Возглавить сборную Франции? Ничего нельзя исключать. Ты должен чувствовать, что ты хочешь этого. Я знаю, чего хочу сегодня и чего не хочу. Я просто говорю себе: если этот перерыв есть, то он должен быть. Мы должны принять то, что уже случилось, и что случится позже.
Где я вижу себя через пять лет? Понятия не имею!» — приводит слова Зидана RMC Sport, ссылаясь на Telefoot.
Напомним, Зинедин Зидан работал главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» француз стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.
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