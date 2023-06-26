Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зидан: возглавить сборную Франции? Ничего нельзя исключать

Зидан: возглавить сборную Франции? Ничего нельзя исключать
Зинедин Зидан
Комментарии

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не исключил возможность возглавить сборную Франции.

«Возглавить сборную Франции? Ничего нельзя исключать. Ты должен чувствовать, что ты хочешь этого. Я знаю, чего хочу сегодня и чего не хочу. Я просто говорю себе: если этот перерыв есть, то он должен быть. Мы должны принять то, что уже случилось, и что случится позже.

Где я вижу себя через пять лет? Понятия не имею!» — приводит слова Зидана RMC Sport, ссылаясь на Telefoot.

Напомним, Зинедин Зидан работал главным тренером мадридского «Реала» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год. Вместе со «сливочными» француз стал двукратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Суперкубка Испании и трёхкратным победителем Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Зидан — о возвращении к тренерской работе: мне не хватает адреналина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023