«Аль-Ахли» ведёт переговоры с Роберто Фирмино

Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Аль-Ахли». Сейчас между сторонами идут переговоры.

Ранее сообщалось, что в услугах Фирмино заинтересован туринский «Ювентус»

Контрактное соглашение Фирмино с клубом истекает в конце июня 2023 года. В составе «Ливерпуля» Фирмино выступал с 2015 года и выиграл с мерсисайдским клубом, в числе прочего, Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

В минувшем сезоне Фирмино провёл 25 матчей в рамках чемпионата Англии, в которых записал в свой актив 11 голов и четыре результативные передачи.

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