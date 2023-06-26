«Аль-Ахли» ведёт переговоры с Роберто Фирмино
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Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Аль-Ахли». Сейчас между сторонами идут переговоры.
Ранее сообщалось, что в услугах Фирмино заинтересован туринский «Ювентус»
Контрактное соглашение Фирмино с клубом истекает в конце июня 2023 года. В составе «Ливерпуля» Фирмино выступал с 2015 года и выиграл с мерсисайдским клубом, в числе прочего, Лигу чемпионов и чемпионат Англии.
В минувшем сезоне Фирмино провёл 25 матчей в рамках чемпионата Англии, в которых записал в свой актив 11 голов и четыре результативные передачи.
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