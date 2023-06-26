Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Ахли» ведёт переговоры с Роберто Фирмино

«Аль-Ахли» ведёт переговоры с Роберто Фирмино
Комментарии

Бразильский нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, интерес к футболисту проявляет «Аль-Ахли». Сейчас между сторонами идут переговоры.
Ранее сообщалось, что в услугах Фирмино заинтересован туринский «Ювентус»

Контрактное соглашение Фирмино с клубом истекает в конце июня 2023 года. В составе «Ливерпуля» Фирмино выступал с 2015 года и выиграл с мерсисайдским клубом, в числе прочего, Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

В минувшем сезоне Фирмино провёл 25 матчей в рамках чемпионата Англии, в которых записал в свой актив 11 голов и четыре результативные передачи.

Материалы по теме
«Реал» и «Бавария» бюджетно усилились. Главные трансферы недели в европейском футболе
«Реал» и «Бавария» бюджетно усилились. Главные трансферы недели в европейском футболе

10 самых дорогих зимних трансферов АПЛ-2022/2023

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023