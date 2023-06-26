«Территория смерти». Андрей Червиченко назвал самую сложную группу в Кубке России

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал самую сложную группу в Фонбет Кубке России-2023/2024.
«Жуткая группа, где сыграют «Спартак», «Динамо» и «Краснодар». Остальные группы для лидеров чемпионата проходные. У ЦСКА там вообще дармовая группа. Жеребьёвка была независимой и честной, но оказалось, что не все в равных условиях.
В группе D может получиться так, что «Спартак» или «Динамо» не пойдут ни по Пути РПЛ, ни по Пути регионов. Территория смерти», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Кубок России по футболу будет разыгран в период с 25 июля 2023 года по 1 июня 2024 года. Действующий обладатель трофея — московский ЦСКА, переигравший в финале «Краснодар» в серии послематчевых пенальти (1:1, 6:5 по пенальти).
- 26 июня 2023
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