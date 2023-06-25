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«У «Спартака» самая сложная группа». Булыкин — о жеребьёвке Кубка России

«У «Спартака» самая сложная группа». Булыкин — о жеребьёвке Кубка России
Дмитрий Булыкин
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Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России.

«Думаю, у «Локомотива» проходимые соперники в группе. «Локо» захочет выиграть трофей и отдаст все силы. Думаю, смогут выйти из группы, хотя соперники опасные: «Урал» хорошо играет в Кубке, так же как и «Ростов».

У «Спартака» самая сложная группа, но кубковые игры имеют совсем другой характер и непредсказуемость. Все команды выделяются, но у «Спартака» больше шансов на выход из группы. «Пари НН» тоже захочет себя показать. Посмотрим ещё, как будет в новом сезоне выступать «Динамо» с новым тренером и задачами», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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