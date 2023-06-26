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«Балтика» арендует Роберто Карлоса Фернандеса у «Боливара»

«Балтика» арендует Роберто Карлоса Фернандеса у «Боливара»
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Футбольный клуб «Балтика», добившийся права выступать в Российской Премьер-Лиге, стремится усилить состав к началу сезона. Команду Сергея Игнашевича может пополнить игрок сборной Боливии Роберто Карлос Фернандес, выступающий за «Боливар». Об этом сообщает боливийское издание El Deber.

По информации издания, клубам осталось согласовать детали контракта. Подробности переговоров не раскрываются, но известно, что футболист переедет в Россию на правах аренды с правом выкупа. Его контракт с «Боливаром» действует до 2024 года.

Отметим, что это вторая попытка боливийца закрепиться в Европе. 23-летний левый защитник непродолжительное время выступал во втором дивизионе Испании в 2020 году. За сборную Боливии Роберто Фернандес провёл 21 матч, в котором забил один гол.

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