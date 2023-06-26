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Сергей Игнашевич признан лучшим тренером сезона в Первой лиге

Сергей Игнашевич признан лучшим тренером сезона в Первой лиге
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Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич признан лучшим тренером сезона‑2022/23 в Первой лиге, сообщает пресс‑служба ФНЛ.

Игнашевич возглавляет «Балтику» с сентября 2021 года. Под его руководством калининградская команда смогла выйти в Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2022/2023. Недавно российский специалист продлил контракт с клубом. Всего под руководством Игнашевича «Балтика» провела 62 матча, в которых калининградцы одержали 30 побед, набрав 111 очков.

Отмечается, что по версии болельщиков лучшим тренером сезона стал наставник тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин. Специалист возглавил клуб в сентябре 2022 года. Под руководством Калешина в минувшем сезоне команда дошла до полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России.

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