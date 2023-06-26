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«Ростов» переиграл «Форте» в контрольном матче

«Ростов» переиграл «Форте» в контрольном матче
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Сегодня, 26 июня, «Ростов» провёл контрольный матч с «Форте» из Таганрога со счётом 4:2.

На 31-й минуте Дмитрий Лаврищев вывел «Форте» вперёд, но затем его команда пропустила четыре мяча подряд. В составе «Ростова» отличились Егор Голенков, Максим Осипенко, Роман Тугарев (с пенальти) и Николай Комличенко. За пять минут до конца основного времени «Форте» удалось сократить отставание в счёте до двух мячей.

«Ростов» занял итоговое четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка в 30 матчах.

«Форте» выступает во Второй лиге. Команда из Таганрога финишировала на четвёртом месте в регулярном первенстве группы 1, но в плей-офф заняла предпоследнее, пятое место.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
26 июня 2023, понедельник. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
4 : 2
Форте
Таганрог, Россия
0:1 Лаврищев – 31'   1:1 Голенков – 35'   2:1 Осипенко – 39'   3:1 Тугарев – 54'   4:1 Комличенко – 61'   4:2 – 85'
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