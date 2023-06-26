«Ростов» переиграл «Форте» в контрольном матче

Сегодня, 26 июня, «Ростов» провёл контрольный матч с «Форте» из Таганрога со счётом 4:2.

На 31-й минуте Дмитрий Лаврищев вывел «Форте» вперёд, но затем его команда пропустила четыре мяча подряд. В составе «Ростова» отличились Егор Голенков, Максим Осипенко, Роман Тугарев (с пенальти) и Николай Комличенко. За пять минут до конца основного времени «Форте» удалось сократить отставание в счёте до двух мячей.

«Ростов» занял итоговое четвёртое место в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка в 30 матчах.

«Форте» выступает во Второй лиге. Команда из Таганрога финишировала на четвёртом месте в регулярном первенстве группы 1, но в плей-офф заняла предпоследнее, пятое место.