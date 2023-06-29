Луи Саа: «Ливерпуль» будет главным соперником «Манчестер Сити»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа высказал мнение, что «Ливерпуль» будет самым главным конкурентом «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство в Англии.
«Я считаю, что «Ливерпуль» будет вверху таблицы и, скорее всего, станет главной угрозой для «горожан». Все, наверное, скажут, что главный соперник «Манчестер Сити» — «Арсенал», потому что они многое сделали в минувшем сезоне. Но, даже если они сделают несколько хороших приобретений этим летом, я буду удивлён, если в следующем сезоне они опередят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Челси», — сказал экс-форвард в интервью Betfred.
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 «Ливерпуль» занял пчтое место, набрав 67 очков в 38 матчах. «Арсенал» финишировал на втором месте, на счету клуба 84 очка.
- 29 июня 2023
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