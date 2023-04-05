Луи Саа: Вегорст прессингует, и ничего больше. Этого мало для центрфорварда «МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Луи Саа раскритиковал игру нападающего манкунианцев Ваута Вегорста.
«Может быть, это из-за травм, но Вегорст недостаточно хорош в роли центрального нападающего «МЮ». Он много играет, но вся польза от него сводится к прессингу, и ничего больше. Я не понимаю. Я постоянно возвращаюсь к этому, как и все остальные эксперты и журналисты, – он лёгкая мишень для критики, но такова реальность. Вот уже больше восьми или девяти матчей мы задаём один и тот же вопрос о нём и успокаиваем друг друга: «Подожди минутку».
Когда выступаешь за такую команду, как «Юнайтед», следует прилагать больше усилий, но в данный момент этого нет. Я не только о Вегорсте, потому что сейчас Рашфорд единственный, кто стабильно забивает, а этого недостаточно. Нельзя винить команду за то, что она находится там, где она есть, я думаю, что они определённо сделали большой шаг вперёд. Но кое-что из того, что они пробовали, не сработало – иногда просто не везёт, иногда не хватает таланта. Как, например, в матче с «Ньюкаслом», потому что я думаю, что «сороки», идя вперёд, были сильнее. Вариантов было больше, сил больше – тут не в решимости дело», – цитирует Саа Сompare.bet.
«Манчестер Юнайтед» после 27 матчей набрал 50 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
- 5 апреля 2023
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