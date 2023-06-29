В «Черноморце» отреагировали на жёсткую критику из-за цен на абонементы

Генеральный директор «Черноморца» Валентин Климко отреагировал на критику клуба из-за повышения цен на абонементы в связи с выходом в Мелбет Первую лигу.

«В статье написано, что, кроме инвалидов и участников СВО, мы заставляем остальных платить 10 тысяч рублей. Это полнейшая ложь. У нас очень широкая линейка абонементов и билетов. Социальный бесплатный абонемент — пенсионеры 65+ мужчины и 60+ женщины. Также бесплатный абонемент для инвалидов всех групп. Кроме этого, мы сделали для слабослышащих и слабовидящих отдельные сектора. Мы дружим с инвалидными организациями и спонсируем их футбольные клубы. Также у нас есть детский абонемент, цена которого 500 рублей за сезон — 29 рублей стоит посещение одного футбольного матча. Детские абонементы у нас самые популярные. Мы к этому шли, так как работаем со школами, которые есть в городе и пригородах, уже в течение года. Ветеранам боевых действий всех войн и их семьям, не только СВО, но и ВОВ, афганской и чеченских войн, предоставляется бесплатный абонемент. Есть и студенческий абонемент, который стоит 1 тысячу рублей за сезон — 58 рублей за футбольный матч. Очень пользуется популярностью у нас. Есть и абонемент для фанатов, цена которого 1 тысяча рублей за сезон.

Самый дорогой абонемент — 10 тысяч рублей. Во-первых, он рассчитан на небольшое количество мест. Во-вторых, все абонементы практически распроданы. Это лучшие места на трибунах, по центру футбольного поля, где есть козырьки. Есть и абонементы VIP, которые распроданы ещё до начала сезона. Они ещё не выданы, потому что мы ждём от лиги спонсоров. Как только их получим, нанесём на карты и раздадим. Болельщики об этом знают. Мы подняли цены больше, чем в три раза, на VIP, но создали все условия, чтобы люди себя чувствовали не хуже, чем в Москве.

У нас продаются все абонементы. В прошлом году был поставлен рекорд — 11 тысяч зрителей было на матче. Маркетинг работает у нас правильно. Я этому рад и поощряю своих сотрудников. Единственный минус, который учтён мной и в вашей статье, — сотрудники ФК «Черноморец» жёстко ответили дураку, что он дурак. С одной стороны, я за то, чтобы честно и в глаза говорить дуракам, что они дураки, а умным, что они умные. Но своих сотрудников сегодня я собрал и попросил их доносить только сухую официальную информацию и не вступать в полемику с дураками.

Открытые тренировки — маркетинговый ход нашего клуба. Я хочу поощрять лояльных болельщиков клуба, которые приобретают абонементы. Это делается для того, чтобы стимулировать всех остальных приобретать абонементы. Раньше у нас были только закрытые тренировки, как и товарищеские матчи. Некоторые сейчас открыты для владельцев абонементов, на что имеем полное право. У нас есть прекрасные спонсоры, «Дело», но я настаиваю на том, что футбольные клубы не должны сидеть на шее у государства и у спонсоров. Должны учиться зарабатывать самостоятельно. Если некоторые лица не хотят платить за билет — это их проблема. За шоу надо платить.

Все возможные рекорды, которые были в «Черноморце», за последние 17 лет были побиты в прошлом году и в этом. Болельщики поддерживают нас во всех начинаниях. Если есть какой-то человек, который написал через какой-то телеграм-канал, что он недоволен, то он хочет сидеть за 28 рублей на трибуне там, где есть абонемент за 10 тысяч рублей. Но у него есть возможность сидеть за 28 рублей», — сказал Климко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.