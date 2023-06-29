«Черноморец» Новороссийск поднял цены на абонементы после выхода в Первую лигу

Новороссийский «Черноморец» в три раза поднял цены на абонементы после выхода команды в Первую лигу и вступил в конфронтацию с проявившими недовольство болельщиками.

15 июня клуб, который впервые с 2012 года поднялся в Первую лигу, опубликовал абонементную программу. По ней бесплатные абонементы могли получить инвалиды, участники СВО и военнослужащие. Остальным предложили поучаствовать в «социальной программе»: заплатить 10 тысяч рублей, чтобы остальные имели возможность попасть на матчи.

При этом в прошлом сезоне абонемент стоил в 3 раза меньше. Пускать на открытые тренировки и товарищеские матчи клуб хочет только его владельцев, лишая этой возможности остальных болельщиков.

Часть из них возмутилась повышению цен, выразив недовольство в официальном телеграм-канале. Им ответили, что тренировки и матчи «для лояльных к клубу, а не для нытиков». Болельщиков, которые выступили против, начали оскорблять и назвали «людьми, которые ничего не добились в жизни и интернет их единственная отрада».