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Канчельскис: трансферная политика «Зенита» намного эффективнее спартаковской

Канчельскис: трансферная политика «Зенита» намного эффективнее спартаковской
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис сравнил селекционную политику «Спартака» и «Зенита». По мнению экс-полузащитника, сине-бело-голубые намного эффективнее распоряжаются финансами на трансферном рынке.

«Вероятно, «Зенит» готовится к возможному уходу Малкома, покупая молодых бразильских игроков. Всё по уму. Нужно быть готовыми к любому варианту развития событий, и в «Зените» это понимают. Трансферная политика «Зенита» намного эффективнее спартаковской. Красно-белые часто заключают провальные сделки. У «Зенита» последние несколько сезонов все попадания — в яблочко. Хорошая селекция — это основа успешного выступления команды», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнее трансферное окно в «Зенит» уже перешли Ду Кейрос, Густаво Мантуан и Педро (все из «Коринтианса»), Никита Гойло («Пари Нижний Новгород») и Александр Коваленко («Сочи»). «Спартак» на данный момент не купил ни одного футболиста.

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21-23 июля 2023 года. В 1-м туре чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с «Пари НН», а «Спартак» дома примет «Оренбург».

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