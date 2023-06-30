Орещук: чтобы уровень футбола в стране сдох — можно сделать ставку только на наших игроков

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук порассуждал о том, стоит ли сейчас российским клубам переплачивать за легионеров и предлагать им большую зарплату.
«Переплачивать за легионеров нашим клубам никогда не надо. Проблема в другом – качественных российских футболистов попросту нет. Если мы хотим, чтобы уровень нашего футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на российских игроков. А будут ли тогда люди ходить на футбол? Иностранцы всегда хотят зарабатывать у нас больше, чем в Европе. Тут палка о двух концах. Где середина, никто не понимает.
Способны ли российские клубы платить иностранцам большие деньги на данный момент? Смотря кому. Условно, если футболист зарабатывал в Португалии € 15 тысяч, то € 30 тысяч наш клуб может себе позволить. Всё равно я считаю, что это переплата. Каждый конкретный случай должен быть индивидуален», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».
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