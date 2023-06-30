Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орещук: чтобы уровень футбола в стране сдох — можно сделать ставку только на наших игроков

Орещук: чтобы уровень футбола в стране сдох — можно сделать ставку только на наших игроков
Комментарии

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук порассуждал о том, стоит ли сейчас российским клубам переплачивать за легионеров и предлагать им большую зарплату.

«Переплачивать за легионеров нашим клубам никогда не надо. Проблема в другом – качественных российских футболистов попросту нет. Если мы хотим, чтобы уровень нашего футбола вообще сдох, тогда можно сделать ставку только на российских игроков. А будут ли тогда люди ходить на футбол? Иностранцы всегда хотят зарабатывать у нас больше, чем в Европе. Тут палка о двух концах. Где середина, никто не понимает.

Способны ли российские клубы платить иностранцам большие деньги на данный момент? Смотря кому. Условно, если футболист зарабатывал в Португалии € 15 тысяч, то € 30 тысяч наш клуб может себе позволить. Всё равно я считаю, что это переплата. Каждый конкретный случай должен быть индивидуален», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Коринтианс» вступил в переговоры с «Зенитом» по поводу аренды Вендела
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023