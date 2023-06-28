Пиняев — потенциальная звезда российского футбола. И дело тут не в хайпе

Сергею Пиняеву всего 18 лет, а у него уже бэкграунда на целую автобиографию. Года три назад мы узнали, что какой-то пацан из России ездит на стажировки в «Манчестер Юнайтед». Выяснилось, что это Сергей Пиняев из академии «Чертаново». Затем пошли позитивные отзывы англичан, фотографии мальчишки на «Олд Траффорд» и с игроками «МЮ». Планка ожиданий, в общем, взлетела куда-то к сравнениям с Андреем Аршавиным. В 2019–2020 годах клубам можно было не ориентироваться на молодёжь — бери любого легионера. Но так хотелось, чтобы в сборной появился кто-то дерзкий, яркий. Чтобы комментатор снова мог орать: «Ну-ка сам можешь всё! И ведь может!»

Опасений при этом тоже было много: сколько мы видели таких вспышек на юношеском уровне (целые сборные), да и в топ-клубы такие ребята катались просматриваться. То, что условная «Барселона» подарила тебе комплект формы, ещё не гарантия успешной карьеры. Так что его дебют в ПФЛ за первую команду «Чертаново» уже интриговал. Пиняев справился: удирал на фланге от оппонентов с будто приклеенным мячом и почти сразу начал выдавать голевые. Было видно, что парень не только крепкий, но и со здоровым нахальством.

Сергей Пиняев на тренировке в «Чертаново» Фото: РИА Новости

Хорошо, зажигать в ФНЛ — одно дело, но есть ещё барьер при подъеме в Премьер-Лигу. Другая конкуренция, уровень соперников и внимания, иные риски и задачи. И тут Пиняев рационально подошёл к вопросу: отправился к знакомому тренеру в клуб, где будет легче адаптироваться к новым условиям – к Игорю Осинькину в «Крылья Советов». Хотя было достаточно топов, желающих забрать его из «Чертаново» и выдать условия лучше.

В «Крыльях» тоже не то чтобы сложились тепличные условия. В сезоне-2021/2022 Осинькин выдавал Пиняеву по 10–15 минут, в YouTube-шоу «Это тренерская» он объяснил, что Сергей не мог распределять силы. В команде все работали на оборону, и это отнимало у Пиняева все силы. «Он стал старше, чуть-чуть выносливее. Он научился просто понимать игру в обороне: не делать лишних рывков, ускорений, занимать более чёткую позицию. И у него остаётся больше сил в атакующем плане. Плюс Сергей стал лучше комбинировать: до этого мы его знали в основном как дриблёра, а теперь он стал частью команды. В любой момент может отдать такую передачу как футболист, хорошо понимающий игру».

Сергей Пиняев после гола в матче за «Крылья Советов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Когда в минувшем сезоне Пиняев должен был рвануть в основу и стать заменой как раз ушедшему Зиньковскому, случилась драматичная история с пневмотораксом. Осинькин рассказывает, что молодой футболист сделал правильные выводы: одна из рекомендаций была – решить проблему лишних килограммов. Пиняев работал с профессиональным диетологом и нормализовал вес. Судя по свежим фото, над мышечной массой парень продолжает активно работать.

В итоге за сезон-2022/2023 Пиняев в «Крыльях» и «Локомотиве» наиграл 20 матчей в РПЛ, где забил пять голов и отдал две голевые. В Кубке – семь матчей и 1+1. А ещё дебютировал за сборную России, заявив о себе в игре с Ираком. Из-за повреждений сезон получился всё-таки чуть скомканным, однако этого хватило, чтобы забрать награду Лучшему молодому футболисту.

Сергей Пиняев в матче за сборную России Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Пиняев – потенциальная звезда российского футбола. И дело явно не в хайпе, слишком уж много тренеров и капитанов РПЛ выбрали его в свою пятёрку и даже поставили на первую строчку. Атакующей позицией тоже не объяснить: в топ-15 игроков у нас пять защитников и достаточно футболистов центра поля. Руслан Литвинов, поделивший серебро с Константином Тюкавиным, представляет как раз оборону. Так что нападающие особого преимущества не получили.

Цель у Пиняева прежняя: масштабировать талант и за пределами РПЛ. В реальности 2023 года это кажется сложнее, чем раньше. Но и Сергей будто персонаж в хорошей видеоигре: проходит уровень за уровнем, справляется с ловушками и прокачивает скиллы. Так что можно считать, что играть приходится сразу на сложности «мировой класс».

Впрочем, болельщики выбирают Лучшего молодого футболиста РПЛ в отдельном голосовании: