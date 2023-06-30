Агент Кокорина: интерес из ОАЭ? Как только будет ясность, вы всё узнаете

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего Александра Кокорина, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны клуба из ОАЭ.

«Кокорин в ОАЭ? Я это не комментирую. Как только будет ясность, вы всё узнаете», — сказал агент в интервью «РБ Спорт».

Ранее появилась информация, что на Кокорина претендует «Шабаб Аль-Ахли». Клуб возглавляет сербский тренер Марко Николич, который ранее работал в «Локомотиве»

Права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». Прошлый сезон игрок провёл в аренде в кипрском «Арисе», но больше итальянцы не готовы на такой вариант — через год нападающий станет свободным агентом. «Фиорентина» готова к продаже футболиста, а клуб из ОАЭ готов выкупить игрока.