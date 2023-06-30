Агент Кокорина: интерес из ОАЭ? Как только будет ясность, вы всё узнаете
Поделиться
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы российского нападающего Александра Кокорина, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны клуба из ОАЭ.
«Кокорин в ОАЭ? Я это не комментирую. Как только будет ясность, вы всё узнаете», — сказал агент в интервью «РБ Спорт».
Ранее появилась информация, что на Кокорина претендует «Шабаб Аль-Ахли». Клуб возглавляет сербский тренер Марко Николич, который ранее работал в «Локомотиве»
Права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». Прошлый сезон игрок провёл в аренде в кипрском «Арисе», но больше итальянцы не готовы на такой вариант — через год нападающий станет свободным агентом. «Фиорентина» готова к продаже футболиста, а клуб из ОАЭ готов выкупить игрока.
Комментарии
- 30 июня 2023
-
17:31
-
17:28
-
17:21
-
17:20
-
17:07
-
16:59
-
16:53
-
16:52
-
16:42
-
16:28
-
16:18
-
16:14
-
16:14
-
16:12
-
16:04
-
15:57
-
15:55
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:16
-
15:12
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:50
-
14:35
-
14:29
-
14:24
-
14:14
-
14:07
-
14:03
Партнерский контент