Жиго: Рибалта постоянно говорит, что «Зенит» — лучший клуб России, а я ему — что «Спартак»

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне — «Марселя», Самуэль Жиго поделился мнением о работе со спортивным директором французского клуба Хавьером Рибалтой, который раньше был на аналогичной должности в «Зените».
«Да, мой новый начальник. Он же из «Зенита». И это большая проблема. Недавно он подшучивал надо мной, когда «Зенит» на последней минуте обыграл «Спартак» и стал чемпионом. Но окей. «Спартак» всё равно лучше. Кажется, каждую неделю он мне говорит о том, что «Зенит» — лучший клуб России. Но каждый раз я отвечаю, что «Спартак» — лучший клуб России.
Подкалываем друг друга? Да, постоянно. Каждую неделю. Но он знает, что «Спартак» лучше «Зенита»», — сказал Жиго в видео на YouTube-канале kolos.
Напомним, Самуэль Жиго покинул «Спартак» летом прошлого года. Вместе с красно-белыми француз выиграл Кубок России.
- 30 июня 2023
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