Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Жиго: Рибалта постоянно говорит, что «Зенит» — лучший клуб России, а я ему — что «Спартак»

Жиго: Рибалта постоянно говорит, что «Зенит» — лучший клуб России, а я ему — что «Спартак»
Самуэль Жиго
Комментарии

Бывший защитник московского «Спартака», а ныне — «Марселя», Самуэль Жиго поделился мнением о работе со спортивным директором французского клуба Хавьером Рибалтой, который раньше был на аналогичной должности в «Зените».

«Да, мой новый начальник. Он же из «Зенита». И это большая проблема. Недавно он подшучивал надо мной, когда «Зенит» на последней минуте обыграл «Спартак» и стал чемпионом. Но окей. «Спартак» всё равно лучше. Кажется, каждую неделю он мне говорит о том, что «Зенит» — лучший клуб России. Но каждый раз я отвечаю, что «Спартак» — лучший клуб России.

Подкалываем друг друга? Да, постоянно. Каждую неделю. Но он знает, что «Спартак» лучше «Зенита»», — сказал Жиго в видео на YouTube-канале kolos.

Напомним, Самуэль Жиго покинул «Спартак» летом прошлого года. Вместе с красно-белыми француз выиграл Кубок России.

Материалы по теме
Жиго: Федун — легенда «Спартака». Он дал этому клубу всё. Сделал «Спартак» чемпионом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023