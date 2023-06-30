«Барселона» потеряла 440 тыс. подписчиков в соцсетях из-за флагов в честь ЛГБТ

Каталонская «Барселона» потеряла почти полмиллиона подписчиков в «Инстаграме»*, сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на отчёт Xerpa Studio.
Девять из десяти футбольных клубов испанской Ла Лиги, опубликовавших в соцсетях посты в поддержку ЛГБТ, потеряли подписчиков. «Барселона» считается клубом, наиболее пострадавшим в этом плане: 440 тыс. подписчиков отписались от клуба только в одной из социальных сетей и всего через 48 часов после публикации фото флагов, развевающихся над «Камп Ноу».
«Барселона», на которую подписаны 122 млн читателей, в среднем набирала в день от 30 тыс. подписчиков, но потеряла 306 тыс. только за первые сутки. На следующий день от сине-гранатовых отписались ещё 134 тыс. человек.
Из 10 клубов, поддержавших ЛГБТ, только «Лас-Пальмас» увеличил количество подписчиков. Отметим, что мадридские «Реал» и «Атлетико», не принимали участия в акции в поддержку нетрадиционных ценностей.
* – деятельность компании Meta, которая является владельцем соцсетей «Фейсбук» и «Инстаграм», запрещена в России
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