«Алания» объявила о переходе Валерия Царукяна

Полузащитник Валерий Царукян перешёл во владикавказскую «Аланию». Об этом сообщил официальный сайт клуба.
Ранее права на футболиста принадлежали воронежскому «Факелу». Предыдущий сезон Царукян провёл в аренде в астраханском «Волгаре». Он сыграл 30 матчей в Первой лиге, в которых забил четыре мяча. Также на его счету две игры в Фонбет Кубке России. Отмечается, что контракт с «Аланией» подписан по схеме «3+1».
«Царукян — воспитанник ставропольского футбола. Начинал карьеру в ФК «Труженик». Выступал за такие клубы, как «Динамо Ставрополь», «Факел» и «Волгарь».
В сезоне-2022/2023 был признан лучшим игроком «Волгаря» по версии астраханских болельщиков и лучшим молодым футболистом Первой лиги в марте.
Добро пожаловать, Валерий!» — написано в заявлении клуба.
- 1 июля 2023
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