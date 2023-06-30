«Алания» арендовала Кобесова с правом выкупа

Полузащитник Давид Кобесов будет выступать за «Аланию» на правах аренды из «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщил официальный сайт владикавказского клуба.

Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан на один сезон, после которого у «Алании» будет приоритетное право выкупа футболиста. Давид Кобесов — уроженец Владикавказа, ранее он уже выступал в возрождённой «Алании».

Перед началом сезона-2022/2023 Кобесов заключил контракт с «Пари Нижний Новгород». Вторую половину сезона он провёл в аренде в подмосковных «Химках». В сумме полузащитник сыграл шесть матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых оформил одну результативную передачу. Также на счету футболиста две игры в Фонбет Кубке России.