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Сборная Франции по футболу призвала протестующих прекратить беспорядки в стране

Сборная Франции по футболу призвала протестующих прекратить беспорядки в стране
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Футболисты сборной Франции написали коллективное письмо, в котором обратились к протестующим на улицах родной страны. Они призвали их остановить насилие и прекратить беспорядки.

«Мы являемся свидетелями народного гнева, причины которого понятны нам, но мы не понимаем форму, в которой он реализован. Вы уничтожаете родную страну, свои города, кварталы и места, в которых можно расти и быть рядом со своими соотечественниками», — сказано в письме, опубликованном L'Equipe.

Отметим, что во Франции идут беспорядки четвёртый день из-за гибели 17-летнего подростка. Его застрелил дорожный полицейский после того, как молодой человек не отреагировал на требование остановиться. В стране задержали свыше 600 человек, пострадали более 200 полицейских.

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