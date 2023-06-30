Главный тренер «ПСЖ» арестован. И это на фоне беспорядков по всей Франции

Одно из самых авторитетных французских изданий Le Parisien сообщило: главный тренер «ПСЖ» арестован. Кристоф Галтье вместе с сыном были задержаны полицией в Ницце. Всё из-за скандала, который разгорелся во Франции в апреле – тренера обвинили в расизме и дискриминации. Ему грозит до трёх лет тюрьмы.

Кристоф Галтье Фото: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/ТАСС

Сообщалось, что Галтье позволил себе некорректные высказывания, когда возглавлял «Ниццу» в сезоне-2021/2022. Издание RMS Sport получило электронное письмо, которое спортивный директор клуба Жюльен Фурнье направил Дэйву Брейлсфорду (директору компании INEOS, владеющей «Ниццей»). Среди прочего в e-mail говорилось:

«Галтье пришёл в мой офис и поздоровался со своим сыном (представляющим интересы тренера как агент. – Прим. «Чемпионата»), и тот сказал мне: «Можешь уточнить у отца слова, которые я передал». Как только его сын ушёл, я рассказал Кристофу о состоявшемся у меня разговоре и спросил, правда ли это. Он ответил «да»: что я должен был принять во внимание «реалии города» и то, что у нас действительно не может быть так много чернокожих и мусульман в команде.

Он сказал мне: «Вчера вечером я пришёл в ресторан, и все набросились на меня, говоря, что у нас команда чернокожих». После этого добавил: «Жюльен, ты должен понимать, где мы находимся – в городе Жака Медесена (бывшего мэра Ниццы), и наша команда не соответствует тому, чего хотят люди, она не подходит и мне самому». На тему спорта мы не спорили, были споры только о религии или цвете кожи».

Кристоф Галтье Фото: ZUMA/ТАСС

После публикации RMS Sport Галтье поддержали игроки, с которыми он работал, а также президент «Ниццы». Кроме того, тренер заявил, что шокирован и подаст в суд на журналистов.

Новость об аресте, которая появилась 30 июня, накладывается сразу на два события. Во-первых, «ПСЖ», судя по всему, уже давно решил уволить Галтье. Теперь стало понятно, что новым тренером станет Луис Энрике. Если Галтье признают виновным, то клубу не придётся выплачивать компенсацию за разрыв контракта, который рассчитан ещё на год.

Даже по словам игроков «ПСЖ» понятно, что Галтье вот-вот уволят: Леандро Паредес: с большим энтузиазмом отношусь к идее поработать с Луисом Энрике

Во-вторых, новость об аресте тренера совпала по времени с тяжёлой обстановкой во Франции. Отношение к темнокожим и мусульманам всегда было важной темой для страны, а тем более в последние дни. 27 июня в пригороде Парижа полицейский убил 17-летнего подростка франко-алжирского происхождения Наэля М. (полностью имя не раскрывается). После этого по стране начались погромы во многих крупных городах (в том числе Лионе, Тулузе и Лилле), задержаны 667 человек, по данным Le Figaro.