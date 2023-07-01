Альфонсо Дэвис хочет перейти в «Реал»

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис хочет присоединиться к мадридскому «Реалу» в это или следующее трансферное окно, сообщает Bild. Сообщается, что «Реал» будет ждать лета 2024 года, когда у игрока останется лишь год до истечения контракта с «Баварией». В связи с этим цена на защитника упадёт.

В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 22-летний Альфонсо Дэвис принял участие в 26 матчах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. До перехода в «Баварию» в 2018 году Дэвис выступал за канадский «Ванкувер Уайткэпс».

Мюнхенский клуб стал чемпионом Германии, набрав 71 очко в 34 матчах. Мюнхенцы опередили своих ближайших преследователей — дортмундскую «Боруссию» — по дополнительным показателям.