Тебас: Ла Лига давно борется с расизмом. Примем ещё несколько мер

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о борьбе с расизмом.

«Мы давно боремся с расизмом и примем ещё несколько мер в дополнение к существующим в связи с делом Винисиуса, которое усложнило прошедший сезон», — приводит слова Тебаса COPE.

В предыдущем сезоне руководство испанской Примеры подверглось критике со стороны нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора, которого оскорбляли болельщики на почве расизма.

Винисиус получает прямую красную карточку.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Тебас ранее заявил, что планирует переизбраться на новый срок, если этого захотят клубы. Функционер занимает пост президента Ла Лиги с 2013 года. До этого на протяжении 12 лет Хавьер занимал должность вице-президента организации.