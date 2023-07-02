Тебас планирует переизбираться на пост президента Ла Лиги

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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас может переизбраться на новый срок. Об этом он заявил, выступая на национальном конгрессе футбольных клубов.

«Я вновь буду баллотироваться, если этого захотят клубы», — приводит слова Тебаса COPE.

Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года. До этого на протяжении 12 лет функционер был вице-президентом турнира.

«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Чемпионом Испании по итогам минувшего сезона стала «Барселона». Сине-гранатовые набрали 88 очков в 38 матчах. Второе место занял «Реал» (78 очков), а третье — «Атлетико» (77). Наряду с призёрами Ла Лиги в следующем сезоне Испанию в Лиге чемпионов представят «Реал Сосьедад», занявший четвёртое место, и «Севилья», победившая в Лиге Европы.