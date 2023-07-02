Тебас планирует переизбираться на пост президента Ла Лиги

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас может переизбраться на новый срок. Об этом он заявил, выступая на национальном конгрессе футбольных клубов.
«Я вновь буду баллотироваться, если этого захотят клубы», — приводит слова Тебаса COPE.
Тебас возглавляет Ла Лигу с 2013 года. До этого на протяжении 12 лет функционер был вице-президентом турнира.
«Атлетико» сыграл вничью с «Вильярреалом».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
Чемпионом Испании по итогам минувшего сезона стала «Барселона». Сине-гранатовые набрали 88 очков в 38 матчах. Второе место занял «Реал» (78 очков), а третье — «Атлетико» (77). Наряду с призёрами Ла Лиги в следующем сезоне Испанию в Лиге чемпионов представят «Реал Сосьедад», занявший четвёртое место, и «Севилья», победившая в Лиге Европы.
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